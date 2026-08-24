Работы нет — пиши за свой счет: как отказ от оформления простоя превращается в выплату зарплаты по решению суда. Выпуск № 109 подкаста «Налоговое утро»

Сотрудник отказался уходить в неоплачиваемый отпуск, и тогда работодатель решил, что он должен получать только фиксированную часть зарплаты — 35 тысяч рублей вместо привычных 75 тысяч.

Роструд объяснил: отсутствие задачи при обязательном присутствии человека на объекте — это вина работодателя. А значит, платить нужно не 2/3, а полный средний заработок.

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