Минпромторг готов обнулить пошлины на драгоценные камни и перезапустить ювелирную отрасль

Власти хотят стимулировать ювелирный рынок. Они хотят отменить пошлины на драгоценные камни и создать кластеры в ключевых регионах, чтобы компенсировать падение спроса и снизить зависимость отрасли от импорта.

Минпромторг подготовил проект Стратегии развития отрасли драгоценных металлов до 2035 года, в котором предлагается обнулить пошлины на ввоз драгоценных камней, используемых в ювелирных вставках. Ведомство считает, что это позволит снизить себестоимость продукции и поддержать внутренний спрос, который в последние годы заметно просел.

По данным Федеральной пробирной палаты, ювелирный сектор уже не обеспечивает устойчивый спрос на российское золото, как это было в 2010‑е годы. Об этом пишут «Известия».

Также власти хотят создать ювелирные промышленные кластеры с льготным налоговым режимом. Они могут появиться в Костроме, Якутии и на Урале — регионах, где сосредоточено основное производство украшений. Дополнительно планируют поддержать российские бренды на внешних рынках и преференции для производителей при работе с маркетплейсами.

Стратегия отражает глубокую стагнацию отрасли: потребление золота в ювелирном секторе в 2025 году упало на 23% к предыдущему году и вдвое ниже уровня начала 2010‑х. Вторичная переработка драгметаллов также значительно отстает от мировых ориентиров — по золоту она составляет лишь 7-9%.

Минпромторг считает, что отрасли нужна целенаправленная промышленная политика, которая увеличит выпуск готовой продукции, загрузку мощностей и снизит зависимость от импортных технологий. Документ проходит межведомственное согласование, Минфин уже направил свои замечания.

Бизнес в целом поддерживает инициативы. В «Гильдии ювелиров России» считают, что обнуление пошлин и создание кластеров усилят позиции отечественных производителей. Союз золотопромышленников также поддерживает развитие внутрироссийского рынка драгметаллов. Однако Национальный ювелирный союз отмечает, что малый бизнес — около 20 тыс. компаний — не был привлечен к обсуждению стратегии.

Хотя добыча золота в России растет, но внутреннее потребление падает, и без системных мер отрасль продолжит терять позиции. Стратегия должна определить, какие механизмы способны переломить ситуацию и вернуть ювелирному сектору роль драйвера спроса на драгметаллы.