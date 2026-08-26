Работник получил инвалидность на СВО: Роструд ответил, когда менять трудовой договор

Изменения в договор с мобилизованным можно внести только после его возвращения.

Онлайнинспекцию спросили – какие действия предпринять работодателю, если мобилизованный работник предоставил справку об инвалидности в период приостановления трудового договора.

Обязан ли работодатель внести изменения в трудовой договор – увеличить отпуск до 30 дней, и в какой момент это сделать, спрашивает подписчик:

с даты предоставления справки об инвалидности;

с даты возобновления трудового договора. «В период приостановления трудового договора изменять его условия нельзя. Следовательно, внести изменения в трудовой договор с мобилизованным работником можно будет не ранее дня выхода этого работника на работу», — разъяснил Роструд.

В период приостановления действия трудового договора стороны ТД приостанавливают осуществление прав и обязанностей, установленных трудовым законодательством – ч. 3 ст. 351.7 ТК.