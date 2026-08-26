Эксперт объяснил, как новая методика оценки ОЭЗ изменит подход к поддержке и управлению

Изменение методики оценки эффективности особых экономических зон (ОЭЗ) не означает, что площадки с низкими показателями получат больше федеральных средств. Об этом «Клерку» рассказал советник Ассоциации корпоративных казначеев Алексей Вересов.

По его словам, корректировка методики прежде всего меняет логику ответственности регионов: низкая оценка больше не будет автоматически означать возврат средств, вложенных в инфраструктуру. Для новых ОЭЗ это оправданно — между созданием площадки, приходом резидентов и выходом проектов на плановые показатели проходит несколько лет.

Алексей Вересов «Само по себе изменение методики не означает, что слабые ОЭЗ получат больше федеральных денег. Скорее меняется подход к ответственности регионов: низкая оценка больше не будет автоматически означать возврат средств, вложенных в инфраструктуру»

Эксперт считает, что оценивать зоны корректнее по выполнению инвестиционных планов, объему вложений, созданным рабочим местам и налоговым поступлениям. Эти параметры лучше отражают реальный прогресс, чем показатели, которые сложно одинаково учитывать для всех территорий.

Он отметил, что упрощение критериев может сделать сравнение зон точнее, если из оценки убрать метрики, которые трудно стандартизировать. Однако важно избежать формального подхода: рост числа резидентов или инвестиций сам по себе не гарантирует эффективности. Для зрелых ОЭЗ ключевым показателем остается отдача от уже вложенных бюджетных средств.

Пересмотр методики, по мнению эксперта, потребует изменений в управлении ОЭЗ.

«Отмена финансовых санкций снижает риски для региональных бюджетов, но не должна снижать ответственность управляющих команд. В центре внимания должны быть реальные результаты: выполняют ли резиденты инвестиционные планы, запускаются ли проекты в срок, используется ли созданная инфраструктура и растут ли налоговые поступления. Это позволит отличить ОЭЗ, которой просто нужно время на развитие, от площадки с системными проблемами», — считает эксперт.

Недавно мы писали, что регионы освободят от финансовых санкций за низкую эффективность ОЭЗ.