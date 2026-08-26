Роструд уточнил обязанности работодателя по ОТ в отношении удаленщиков

Работодатель не обязан проводить обучение и инструктаж по охране труда для дистанционных работников, если это не предусмотрено в трудовом договоре.

Онлайнинспекция ответила, нужно ли проводить вводный инструктаж и обучение по охране труда для дистанционных сотрудников.

Зависит ли это от того, использует работник собственное оборудование или ему предоставлено оборудование работодателя, спросил пользователь.

«Работодатель не обязан проводить обучение и инструктаж по охране труда дистанционных работников», — напомнил Роструд.

Но если трудовым договором прямо предусмотрены обучение и инструктаж, работодатель должен их проводить.

В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда дистанционных работников работодатель обязан ознакомить их с требованиями ОТ при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными работодателем (ст. 312.7 ТК), добавило ведомство.