Гендиректор инвестплатформы: для сдачи экзамена на «квала» может хватить качественного самообразования

Экзамен снизит имущественный ценз для инвесторов, но массового наплыва ждать не стоит.

Экзамен действительно сделает статус квалифицированного инвестора доступнее, но это нельзя назвать упрощением. Скорее, появляется более честный способ подтвердить квалификацию, считает гендиректор инвестплатформы ТНЕДЕНЬГИ.РУ Евгения Шеншина.

Раньше доступ к сложным инструментам во многом определялся размером капитала, доходом или формальным образованием. Но наличие крупной суммы на счете еще не означает, что человек понимает кредитный риск, ликвидность инструмента или последствия дефолта, отметила эксперт.

«Для инвестиционных платформ это особенно актуально. Обычный инвестор — физлицо может инвестировать через все инвестиционные платформы не более 600 тыс. рублей в течение календарного года. На квалифицированных инвесторов этот лимит не распространяется. Поэтому экзамен может открыть дорогу инвесторам, у которых еще нет капитала, необходимого для получения статуса по имущественному критерию, но уже есть знания, опыт и желание формировать более крупный портфель», — пояснила Шеншина.

Зрелость инвестора не определяется умением посчитать доходность. Нужно понимать бизнес заемщика, источник возврата займа, возможные причины просрочки, порядок взыскания и то, почему высокая ставка всегда означает повышенный риск.

Важно уметь диверсифицировать вложения и не размещать весь капитал в одном проекте с самой привлекательной цифрой в инвестиционном предложении. Ни статус, ни экзамен не заменят этой практики, уверена она.

Глубокая академическая подготовка для сдачи экзамена потребуется не всем. Но и качественного самообразования может быть достаточно — при условии, что человек понимает связь между доходностью, сроком, ликвидностью и вероятностью потери денег.

На финансовом рынке опасно знать определения, но не уметь применять их к конкретной сделке, подчеркнула Шеншина.

Массового наплыва на экзамены эксперт не ожидает. Он будет интересен прежде всего активным частным инвесторам, которые уже достигли своего лимита и точно понимают, зачем им нужен статус.

Может появиться рынок «помощи со сдачей. Если сертификат дает доступ к дополнительным финансовым возможностям, быстро возникают курсы с обещанием гарантированного результата, готовые базы вопросов и попытки обойти контроль.

Для операторов инвестиционных платформ это прямой риск. Если физлицо будет неправомерно признано квалифицированным и превысит установленный лимит, у оператора могут возникнуть обязанности перед таким инвестором.

Операторы не заинтересованы в формальной выдаче статуса и должны внимательно проверять представленные документы, уточнила эксперт.