Юрист: ИИ‑мониторинг может снизить плановые проверки, но увеличит число внеплановых

Мораторий на плановые проверки для компаний, которые внедрят ИИ‑мониторинг, не станет одинаково полезным для всех категорий бизнеса. Об этом «Клерку» рассказал генеральный директор адвокатского кабинета «AKD‑юрис» Георгий Джохадзе.

Он отметил, что малые и средние предприятия и так редко сталкиваются с плановыми проверками, поэтому для них послабление почти не изменит ситуацию. А вот крупные производства, торговые сети и предприятия повышенной опасности действительно могут почувствовать выгоду.

Георгий Джохадзе «Внедрение ИИ-мониторинга — это не просто установить камеру и датчики. Это деньги, причем немалые. Плюс нужно наладить передачу данных, защиту, обучить людей. И не факт, что эти затраты окупятся за счет отсутствия пары плановых проверок. А главное, чтобы никто не отменял внеплановые проверки. Более того, если ИИ что-то зафиксировал подозрительное, это сразу станет поводом для визита инспектора. То есть ты сам даешь надзору инструмент, который может против тебя же и сработать. Поэтому многие десять раз подумают, прежде чем на это идти»

По словам Джохадзе, ИИ способен частично снизить число выездных проверок, когда надзорные органы видят онлайн, что ключевые параметры соблюдаются. Но многие аспекты — износ оборудования, условия труда, качество продукции — невозможно оценить дистанционно. В итоге структура надзора может измениться: плановых проверок станет меньше, а внеплановых, инициированных автоматикой, — больше.

«Общее число проверок может не уменьшиться, а просто изменится их структура: плановых станет меньше, а внеплановых, инициированных автоматикой, будет больше. Для бизнеса это может оказаться даже неприятнее, потому что внеплановая проверка — это всегда стресс и подозрение, что что-то не так», — сказал эксперт.

ИИ должны иметь юридически безупречный статус, иначе надзорные органы продолжат опираться на традиционные выезды. Быстрее всего на дистанционный контроль перейдут отрасли, где цифровые инструменты уже внедрены: финансы, налоги, розница, общепит, логистика, экология, телеком и ИТ. В промышленности, строительстве, медицине, сельском хозяйстве и социальной сфере ИИ останется вспомогательным инструментом.

Джохадзе предупреждает: внедрение ИИ‑мониторинга ради моратория может создать дополнительные юридические риски. Он советует заранее продумать защиту данных и порядок доступа к ним, чтобы информация, передаваемая надзору, не стала основанием для административных или уголовных дел.