Когда в 1С:ЗУП придется вручную резать отпуск из-за командировки — предупреждение эксперта

Руководитель, находясь в отпуске, в последних днях отпуска уехала в командировку.

Как оформить кадровые документы и отпускные – разъяснила эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

Согласно ст. 125 ТК, отпуск может быть прерван только по соглашению сторон, а неиспользованные дни отдыха должны быть предоставлены сотруднику в соответствии с трудовым законодательством.

Порядок действий при согласии сотрудника на командировку такой:

зафиксировать письменное согласие работника (документ оформляется отдельно, без использования программы 1С:ЗУП);

подготовить и утвердить приказ о прерывании отпуска раньше установленного срока;

оформить командировку в системе 1С:ЗУП.

Если сроки командировки частично или полностью попадают на период отпуска сотрудника, в программе 1С:ЗУП автоматически выполняется перерасчет в документе Командировка:

излишне начисленные отпускные за дни командировки сторнируются;

все корректировки отражаются в специальном разделе «Пересчет прошлого периода».

Но если отпуск и командировка совпадают в одном расчктном месяце, система не выполняет автоматическое сторнирование.

Екатерина Кардашова «В этой ситуации придется вручную внести правки в ранее оформленный документ "Отпуск", сократив количество оплаченных дней до даты начала командировки.»

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Екатерина Кардашова.