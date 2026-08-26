Письмо СФР: кто платит больничный после увольнения совместителя

Если бывший совместитель заболел в течение 30 календарных дней после увольнения, но есть основной работодатель, больничный назначают по основному месту работы.

СФР в письме от 07.08.2026 № 12-20/43349 разъяснил, как выплачивают пособие при больничном в течение 30 дней после увольнения, если сократили внешнего совместителя.

По закону о страховании по ВНИМ, пособие выплачивают в том числе тогда, когда болезнь наступила или травма произошла в течение 30 календарных дней после увольнения.

При этом закон не предусматривает одновременную выплату пособия страхователем, с которым трудовые отношения прекращены, и страхователем, у которого застрахованный работает.

По правилам получения СФР сведений для выплаты пособия информацию об открытии электронного больничного направляют только страхователям, с которыми подтвержден факт трудоустройства по данным персонифицированного учета.

То есть, если временная нетрудоспособность наступила в течение 30 календарных дней после прекращения работы по совместительству, но у застрахованного есть основной работодатель, больничный назначают и выплачивают по основному месту работы.