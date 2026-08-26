С 1 сентября 2026 ужесточатся правила контроля за денежными переводами

С 1 сентября 2026 года вступают в силу масштабные поправки в банковское законодательство, направленные на борьбу с мошенничеством. Изменения затрагивают управление карточными счетами, порядок проведения транзакций и процедуру возврата похищенных средств.

Вводится лимит: не более 20 действующих банковских карт на одного человека. На приведение портфеля карт в соответствие с новыми требованиями клиентам дали время до 1 сентября 2027 года. Превышение лимита приведет к автоматической блокировке «лишних» продуктов.

Банки получили право блокировать переводы на срок до 48 часов, если перед операцией клиент менял личные данные или номер телефона в учетной записи на «Госуслугах».

Также вводится усиленный контроль за переводами свыше 200 тысяч рублей новым получателям, включая случаи дробления суммы на серию мелких транзакций. Системно значимые банки теперь обязаны сканировать устройства клиентов на наличие троянских программ и приложений для удаленного доступа, таких как AnyDesk и RustDesk.

«Этот "период охлаждения" необходим кредитным организациям, чтобы верифицировать инициатора перевода и пресечь попытки вывода средств при компрометации аккаунта», — пояснил старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин.

Упрощается и процедура возврата украденных денег. Банки обязаны вернуть средства в безакцептном порядке, если они были переведены на счета, которые числятся в базе ЦБ «О случаях и попытках осуществления перевода без согласия клиента». Срок возврата — до 30 дней для внутрироссийских переводов и до двух месяцев для международных.

Новое правило лишает банки привычного аргумента о низкой финансовой грамотности клиента, который ранее позволял отказывать в возмещении, добавил эксперт.