С какого дня считать загранкомандировку, если сотрудник выехал из дома в субботу: ответ Роструда

Онлайнинспекцию спросили – какие дни считаются датой начала и окончания при отправлении сотрудника в зарубежную командировку и его возвращении из нее.

Сотрудник выезжает в субботу из дома и в воскресенье в 20:00 убывает с территории РФ (проходт паспортный контроль) и прибывает на территорию РФ в пятницу в 20:00 (тоже проходит паспортный контроль). Домой приезжает в воскресенье.

В таком случае день убытия (вылета) и день прибытия (прилета) считаются днями зарубежной командировки, или оформляются как командировка по России, спрашивает пользователь.

«Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем приезда из командировки – дата прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы», — напомнил Роструд.

При отправлении транспортного средства до 24.00 часов днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00.00 часов и позднее – следующие сутки (п. 4 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки (утв. постановлением правительства от 16.04.2025 № 501).

Если аэропорт находится за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до него, добавило ведомство.

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