Самовнушение оказалось самым популярным способом справиться со стрессом перед собеседованием

Каждый пятый россиянин использует позитивный настрой перед интервью, 11% заранее готовятся к встрече, а 8% применяют дыхательные техники. При этом 30% опрошенных не нашли способа, который помогает им успокоиться.

Средний уровень стресса перед последним интервью составил 2,8 балла по шкале от 0 до 5. Полностью спокойными назвали себя 20% респондентов, еще 29% оценили стресс как очень низкий или низкий.

Самовнушение и позитивный настрой помогают 21% опрошенных. Подготовка к собеседованию занимает второе место с результатом 11%, правильное дыхание используют 8%, а 4% заранее репетируют возможный диалог. По 2% респондентов принимают успокоительные, читают отзывы о компании или пьют воду. Музыка, прогулки, чтение, еда, медитация или молитва, сон, разговоры с близкими, кофе, курение и алкоголь помогают не более чем 1% участников. Об этом сказано в исследовании SuperJob.

Женщины в среднем оценивают стресс выше мужчин: 2,9 против 2,7 балла. У респондентов с доходом менее 100 тыс. рублей средний показатель составил 2,9 балла, а у тех, кто зарабатывает от 100 тыс. рублей, — 2,6 балла. Женщины чаще используют самовнушение и дыхательные техники, мужчины — сон и алкоголь.

За пять лет доля тех, кто совсем не волнуется перед собеседованием, снизилась с 29 до 20%. Одновременно чаще стали заранее готовиться к интервью — с 6 до 11% — и репетировать возможный разговор — с 1 до 4%.