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Ипотека
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Московские застройщики на 20-30% увеличили число субсидированных ипотек

На фоне рыночной ставки выше 18,7% московские девелоперы усилили продвижение субсидированной ипотеки, однако ЦБ предупреждает о риске переплаты за квартиру.

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Московские девелоперы стали активнее предлагать покупателям субсидированную ипотеку. В августе 2026 года число таких предложений выросло на 20-30% по сравнению с июлем.

Застройщики в основном запускают программы совместно с банками. Раньше у одного девелопера было в среднем две-три программы, теперь их количество достигает четырех-шести. Дисконт по ставкам предлагают как по льготной, так и по рыночной ипотеке — ставки составляют от 3,5% до 12,5%. Об этом пишет «Коммерсант».

Расширение предложений эксперты связывают с ужесточением условий семейной ипотеки и более сдержанным снижением ключевой ставки Банка России. На конец августа средняя рыночная ставка по ипотеке на новостройки превышала 18,7%.

Банк России предупреждает о рисках субсидированной ипотеки для покупателей. Снижение ставки может компенсироваться более высокой стоимостью квартиры, из-за чего заемщику в итоге придется переплатить за недвижимость.

Автор

КУБ2Б
Бухгалтерский аутсорсинг

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