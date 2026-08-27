Кадровые центры помогли трудоустроить 420 тысяч человек в 2026 году

Почти 420 тысяч человек нашли работу через кадровые центры «Работа России» в 2026 году. Они предлагают комплексные услуги от профориентации до переобучения.

С начала 2026 года кадровые центры «Работа России» помогли найти работу почти 420 тыс. человек. Это на 42 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«В результате такого комплексного подхода с начала года порядка 420 тыс. человек нашли работу через кадровые центры — на 42 тыс. больше, чем за такой же период прошлого года», — сказал Антон Котяков.

Для соискателей доступны 33 сервиса «под ключ». Карьерные консультанты помогают составить резюме, подобрать вакансии, пройти профориентационное тестирование, узнать о мерах поддержки, записаться на бесплатное обучение по востребованным профессиям, а также найти практики и стажировки.

Работодатели могут работать с пятью специализированными сервисами. Кадровые центры помогают в подборе сотрудников, оформлении квот на целевое обучение, поиске стажеров, а также в получении софинансирования от государства — на переезд работников, выплату заработной платы или оборудование рабочих мест для отдельных категорий сотрудников.