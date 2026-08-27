Как родителям взять выходной на 1 сентября – инструкция Минтруда

1 сентября 2026 года приходится на вторник, но есть несколько способов провести этот день вместе с ребенком.

Минтруд описал три варианта:

1. Запланировать ежегодный оплачиваемый отпуск на 1 сентября.

Если в графике отпусков уже стоят другие даты, можно договориться с работодателем о переносе одного дня на 1 сентября.

«Этот вариант подойдет тем, у кого остались дни ежегодного оплачиваемого отпуска в этом году», — уточнило ведомство.

2. Оформить отпуск без сохранения зарплаты, если ежегодный отпуск прошел. День нужно согласовать с работодателем заранее и подать заявление.

Некоторым категориям работников работодатель отказать не может – например, инвалидам, ветеранам БД и другим. Дополнительные категории могут быть предусмотрены коллективным договором.

3. Использовать день отдыха за работу вне графика, если в этом году работали в праздничный или выходной день и выбрали вместо повышенной оплаты день отдыха.

В этом случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а предоставленный день отдыха не оплачивается.