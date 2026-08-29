Жильцы вправе требовать перерасчет за неоказанные или некачественные услуги ЖКУ

Перерасчет возможен, если услуга не была оказана или предоставлялась с нарушениями. Перед обращением нужно проверить, за что начислена сумма и по какой формуле она рассчитана.

Жильцы могут потребовать перерасчет платы за коммунальные услуги при их отсутствии или ненадлежащем качестве. Об этом сообщил юрист, вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

По словам юриста, сначала нужно проверить основание начисления: отсутствие фактического потребления не всегда означает ошибку. Отдельные платежи рассчитывают по нормативу, площади помещения, числу жильцов, общедомовым показаниям или установленному порядку содержания общего имущества.

«Если гражданин получает квитанцию со строкой за услугу ЖКХ, которой, по его мнению, фактически не было, начинать стоит с проверки основания начисления», — сказал Хрулев.

Для урегулирования спора без суда можно использовать медиацию. Стороны при участии нейтрального посредника сопоставляют квитанции, обращения в управляющую организацию, акты, показания приборов учета, сведения аварийно-диспетчерской службы, фото, видео и показания соседей.

«Главная задача здесь состоит в том, чтобы спор о деньгах превратить в сверку конкретных фактов и расчетов», — отметил юрист.

Неуплату всей квитанции до официальной корректировки начислений Хрулев назвал рискованной: сумма может учитываться как долг, на нее начислят пени, а затем ее могут взыскать. При медиации также можно определить спорную часть платежа, необходимость перерасчета, судьбу пеней и срок исправления лицевого счета.