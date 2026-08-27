ФНС объяснила, как за пару минут подтвердить контрагенту спецрежим

Юридически значимую выписку о спецрежиме можно получить в личном кабинете.

Налоговики напомнили, как бизнесу быстро узнать и подтвердить налоговый режим.

В выписке есть сведения о налоговом режиме и периоде его применения. При УСН дополнительно указывается объект налогообложения, а на ПСН отражаются виды деятельности, на которые выдан патент, его номер и период действия.

Этот способ получения данных поможет экономить ресурсы, оперативно оценивать соответствие своей деятельности выбранному режиму, своевременно реагировать на возможные изменения и контролировать свои налоговые обязательства.

Как получить выписку:

авторизоваться в «ЛК налогоплательщика»;

перейти в нужный раздел: для ИП: «Жизненные ситуации» — «Сменить/уточнить систему налогообложения»; для ЮЛ: «Сведения о ЮЛ» — «Сведения о специальных налоговых режимах».

нажать кнопку «Запросить выписку о применении специальных налоговых режимов» и дождаться формирования документа. Он появится в истории запросов.

«Выписка формируется с УКЭП налогового органа по состоянию на дату, предшествующую дате отправки запроса, и имеет юридическую силу, равнозначную аналогу на бумаге. Запросить выписку можно не чаще одного раза в сутки. Готовый документ можно скачать, распечатать или сразу направить контрагенту по электронной почте», — уточнили налоговики.

Выписка понадобится при взаимодействии с контрагентами, банками и площадками госзакупок, а ее получение теперь занимает считанные минуты, отметила замначальника отдела оказания госуслуг УФНС по Костромской области Ольга Смирнова.

Подробнее о том, как составлять отчетность в 1С, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы освоите профессию с нуля от основ бухучета до налоговой оптимизации, работать с ЭДО и онлайн-кассами и использовать нейросети для решения задач.

Цена со скидкой 70%: 10 722 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 1 место по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.