ВТБ будет давать кешбэк до 5% за покупки на Wildberries

Клиенты ВТБ получили доступ к повышенному кешбэку до 5% за покупки на Wildberries. Начисления стартуют в сентябре 2026 года и будут зависеть от активности держателя карты.

ВТБ сообщил о первом совместном проекте с Wildberries: клиенты банка получили возможность выбрать новую категорию кешбэка — до 5% за покупки на маркетплейсе. Подключение доступно в ВТБ Онлайн с 26 августа 2026, а начисление повышенного кешбэка начнется в сентябре.

Размер выплаты будет зависеть от транзакционной активности клиента, а сам кешбэк перечисляется рублями до 20 числа каждого месяца.

«ВТБ готовит совместные продукты и сервисы с Wildberries, чтобы наши клиенты получили дополнительную выгоду при повседневных покупках на маркетплейсе. Повышенный кешбэк — только первый шаг, который станет поддержкой как клиентов банка, так и партнера», — сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Согласно прогнозу ВТБ, во втором полугодии банки увеличат расходы на программы лояльности: совокупные выплаты кешбэка могут превысить 270 млрд рублей — на треть больше, чем в первом полугодии. По итогам года общий объем кешбэка может достигнуть 473 млрд рублей, что сопоставимо с уровнем 2025 года.