ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Цифровые решения» из-за подозрительных операций

27 августа 2026 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО РНКО «Цифровые решения». По величине активов организация занимала 288 место в банковской системе.

Кредитная организация неоднократно нарушала федеральные законы и нормативные акты Банка России, что привело к применению мер воздействия в течение последних 12 месяцев. Кроме того, РНКО допускала нарушения требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.

«ООО РНКО "ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ" на протяжении длительного времени проводило подозрительные операции клиентов. Кредитная организация не исполняла обязанность по своевременному представлению в уполномоченный орган достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. Руководством и собственниками ООО РНКО "ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ" не предпринимались действенные меры по пресечению его вовлечения в проведение подозрительных операций», — сказано на сайте ЦБ.

В кредитную организацию назначена временная администрация. Она будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов РНКО приостановлены.