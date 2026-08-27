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Банки
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ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Цифровые решения» из-за подозрительных операций

РНКО «Цифровые решения» лишилась лицензии из‑за вовлечения в подозрительные операции и нарушений требований ПОД/ФТ.

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27 августа 2026 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО РНКО «Цифровые решения». По величине активов организация занимала 288 место в банковской системе.

Кредитная организация неоднократно нарушала федеральные законы и нормативные акты Банка России, что привело к применению мер воздействия в течение последних 12 месяцев. Кроме того, РНКО допускала нарушения требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.

«ООО РНКО "ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ" на протяжении длительного времени проводило подозрительные операции клиентов. Кредитная организация не исполняла обязанность по своевременному представлению в уполномоченный орган достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. Руководством и собственниками ООО РНКО "ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ" не предпринимались действенные меры по пресечению его вовлечения в проведение подозрительных операций», — сказано на сайте ЦБ.

В кредитную организацию назначена временная администрация. Она будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов РНКО приостановлены.

Автор

КУБ2Б
Бухгалтерский аутсорсинг

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