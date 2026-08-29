ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РНКО «Цифровые решения»

Банк России приказом от 27.08.2026 № ОД-1493 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО расчетная небанковская кредитная организация «ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ».

По величине активов компания занимала 288 место в банковской системе РФ.

Центробанк принял решение в соответствии с подп. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», так как кредитная организация:

нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор неоднократно применял к ней меры;

нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«РНКО «ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ» проводила подозрительные операции клиентов, не подавала в ЦБ достоверную информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю. Руководство и собственники ООО РНКО «ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ» не предпринимали действенные меры по пресечению его вовлечения в проведение подозрительных операций», - пишет пресс-служба Центробанка.

В кредитную организацию назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия руководства кредитной организации приостановлены.