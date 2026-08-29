ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РНКО «Цифровые решения»
Кредитная организация нарушала антиотмывочное законодательство.
Банк России приказом от 27.08.2026 № ОД-1493 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО расчетная небанковская кредитная организация «ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ».
По величине активов компания занимала 288 место в банковской системе РФ.
Центробанк принял решение в соответствии с подп. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», так как кредитная организация:
нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор неоднократно применял к ней меры;
нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«РНКО «ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ» проводила подозрительные операции клиентов, не подавала в ЦБ достоверную информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю. Руководство и собственники ООО РНКО «ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ» не предпринимали действенные меры по пресечению его вовлечения в проведение подозрительных операций», - пишет пресс-служба Центробанка.
В кредитную организацию назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия руководства кредитной организации приостановлены.
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