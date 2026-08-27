Страховые премии для такси оказались в 20 раз выше других перевозчиков — ЦБ хочет пересмотреть ОСГОП

После жалоб таксопарков на непрозрачные тарифы ЦБ предложил скорректировать нижнюю границу ОСГОП. Премия для такси в 20 раз выше, чем у других перевозчиков, но страховщики уверяют, что сегмент остается крайне убыточным.

Банк России предложил снизить минимальный порог тарифов в обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков для легкового такси. Согласно отчету регулятора, годовая страховая премия на одно такси достигает 596,5 тыс. рублей — это в 20 раз больше максимального показателя среди других сегментов перевозчиков, включая воздушный транспорт, где премия составляет 30,7 тыс. рублей.

Анализ данных за период с сентября 2024 по декабрь 2025 года показал необходимость пересмотра нижней границы тарифного коридора. ЦБ отмечает, что корректировка позволит страховщикам точнее учитывать индивидуальные факторы риска и предлагать безаварийным водителям более выгодные условия. Полис ОСГОП стал обязательным для такси с 1 сентября 2024 года, а объем сегмента по итогам 2025 года достиг 2,7 млрд рублей.

Участники рынка давно говорят о непрозрачности ценообразования. По словам председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, стоимость полиса варьируется от 1,3 тыс. до 5,4 тыс. рублей и часто не отражает реальную историю перевозчика. Член правления Национальной ассоциации таксопарков Дмитрий Назаров считает, что при низкой аварийности тариф должен снижаться в разы. Об этом пишет «Коммерсант».

Страховщики не согласны с такой позицией. Вице‑президент «Ренессанс страхования» Владимир Тарасов заявил, что сегмент такси пока не вышел на нормальный уровень убыточности. По оценке финансового эксперта Андрея Бархоты, убыточность может достигать 135% — против 65-85% в других видах перевозок.