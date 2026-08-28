Россияне считает, что большинство профессий станут гибридными

Люди ожидают, что в ближайшие 5–10 лет работа будет строиться на стыке технологий и взаимодействия с людьми.

73% работающих россиян считают, что будущее – за гибридными профессиями.

Такие результаты показал опрос «Авито Работы».

Респонденты представили свои версии идеальной профессии будущего:

39% опрошенных считают оптимальным баланс между общением и технологиями;

18% предпочли бы работу с данными при минимуме контактов с людьми;

14% хотят работать с людьми, используя технологии как вспомогательный инструмент;

14% намерены заниматься творчеством с применением цифровых решений.

Наиболее перспективными направлениями участники опроса назвали ИИ (35%), IT и разработку (26%), робототехнику (25%), биотехнологии (21%). При этом 18% респондентов ожидают появления принципиально новых специальностей, а 9% делают ставку на креативный сектор.

«Специалисты из сфер IT, digital, маркетинга и коммуникаций чаще используют ИИ и активнее готовятся осваивать новые технологии. Эти отрасли становятся своего рода лабораторией новых профессиональных моделей — происходящие там изменения через несколько лет могут стать нормой и для других индустрий», — считает директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Он считает, что открытость к работе с технологиями — это универсальный навык, который будет определять конкурентоспособность специалиста в любой сфере.