Россияне считает, что большинство профессий станут гибридными
Люди ожидают, что в ближайшие 5–10 лет работа будет строиться на стыке технологий и взаимодействия с людьми.
73% работающих россиян считают, что будущее – за гибридными профессиями.
Такие результаты показал опрос «Авито Работы».
Респонденты представили свои версии идеальной профессии будущего:
39% опрошенных считают оптимальным баланс между общением и технологиями;
18% предпочли бы работу с данными при минимуме контактов с людьми;
14% хотят работать с людьми, используя технологии как вспомогательный инструмент;
14% намерены заниматься творчеством с применением цифровых решений.
Наиболее перспективными направлениями участники опроса назвали ИИ (35%), IT и разработку (26%), робототехнику (25%), биотехнологии (21%). При этом 18% респондентов ожидают появления принципиально новых специальностей, а 9% делают ставку на креативный сектор.
«Специалисты из сфер IT, digital, маркетинга и коммуникаций чаще используют ИИ и активнее готовятся осваивать новые технологии. Эти отрасли становятся своего рода лабораторией новых профессиональных моделей — происходящие там изменения через несколько лет могут стать нормой и для других индустрий», — считает директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.
Он считает, что открытость к работе с технологиями — это универсальный навык, который будет определять конкурентоспособность специалиста в любой сфере.
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