Росстат вводит новую форму отчета о просроченной зарплате с 2027 года

С 1 февраля 2027 года работодатели должны будут отчитываться по новой форме № 3‑Ф о просроченной задолженности по зарплате. Приказ Росстата опубликован, а правила заполнения уточнены.

Росстат утвердил новую форму предоставления сведений о просроченной заработной плате. Приказ ведомства от 31 июля 2026 года № 429 вступает в силу 1 февраля 2027 года.

Документ вводит обновленную форму № 3‑Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате» и уточненные указания по ее заполнению. Отчитываться по ней должны юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм собственности, а также индивидуальные предприниматели — при наличии фактически начисленной, но не выплаченной в установленный срок зарплаты.

Просроченной задолженностью считаются суммы, начисленные работникам, но не выплаченные в сроки, определенные коллективным договором или договором с банком на расчетно‑кассовое обслуживание.

Новая форма будет применяться начиная с отчетного периода на 31 января 2027 года. В случае отсутствия просроченной задолженности отчет не подается.