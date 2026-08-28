С 2027 года получить льготу по транспортному налогу для сельхозтоваропроизводителей будет проще

Минсельхоз будет присылать налоговикам сведения о самоходных машинах из ГИС о землях сельскохозяйственного назначения.

С 2026 года от уплаты транспортного налога освобождены сельскохозяйственные товаропроизводители. Льгота действует в отношении зарегистрированных на них тракторов, самоходных комбайнов, самоходных машин для перевозки и внесения минеральных удобрений, специальных или специализированных автотранспортных средств, используемых для производства с/х продукции, напомнила ФНС.

Сельхозтоваропроизводителями признаются организации и ИП, которые производят сельхозпродукцию, перерабатывают ее и реализуют. Доля дохода от ее реализации должна составлять не менее 70% за год.

Также с учетом этих условий сельхозтоваропроизводителями признаются физлица, ведущие личное подсобное хозяйство, сельхозпотребкооперативы, КФХ.

Льгота предоставляется за весь налоговый период – календарный год независимо от срока фактического использования транспортных средств в течение года.

Для применения льготы в налоговую отправляют заявление и документы, подтверждающие право на льготу. Например, договор об использовании самоходных машин для сельхозработ, соглашение о поставке (перевозке) сельхозпродукции с указанием применяемых для этого транспортных средств и т. п.

Заявление и документы можно отправить через ЛК налогоплательщика - физического лица, по почте, через МФЦ, по ТКС.

По результатам их рассмотрения налоговая пришлет уведомление о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об отказе и причинах.

Льгота может применяться проактивно, если у налоговиков есть сведения, подтверждающие право на нее.

Например, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений могут быть отнесены к самоходным машинам, если есть паспорт, сведения о котором передаются в налоговую, и машинами используют для внесения таких удобрений.

С 2027 года для проактивного применения налоговой льготы Минсельхоз или уполномоченное им учреждение-оператор ГИС о землях сельскохозяйственного назначения будут представлять в ФНС внесенные в информационную систему сведения о самоходных машинах, используемых в сельском хозяйстве.

Такие сведения будут присылать ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за кварталом, за который представляются сведения.