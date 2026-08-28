Рекомендации ЦБ могут помочь заемщику в споре с банком, но не гарантируют льготу

Рекомендации Банка России сами по себе не дают клиенту права требовать от банка кредитные каникулы, списание пеней или другие льготы. Однако позиция регулятора может повлиять на решение банка и использоваться как дополнительный аргумент в споре.

Информационные письма с рекомендациями Банка России нельзя автоматически приравнивать к нормативным актам, поэтому рекомендация регулятора сама по себе не создает для коммерческого банка обязанности предоставить клиенту льготу. Об этом «Клерку» рассказала ведущий юрист структуры ПАО «Газпром», член Ассоциации юристов России, эксперт в сферах исполнительного производства и банкротства Маргарита Черкашина.

При этом на практике банки учитывают позицию регулятора, отмечает эксперт. Хотя за неисполнение рекомендации как таковой нет отдельного штрафа, кредитные организации заинтересованы в том, чтобы их работа не вызывала дополнительных вопросов со стороны Банка России.

Маргарита Черкашина «Формально коммерческий банк вправе их проигнорировать, ведь информационные письма не приравниваются к нормативным актам. За их неисполнение нет прямой статьи со штрафом. Но на деле игнорировать позицию регулятора никто не рискует»

Для заемщика это означает, что одной ссылки на рекомендацию ЦБ недостаточно, чтобы потребовать кредитные каникулы, списание пеней или другую уступку. Право требовать конкретную меру должно следовать из закона, договора или иного обязательного для банка правила. Рекомендация ЦБ в остальных случаях может поддержать просьбу клиента, но не превращает ее в обязательное для банка требование.

По мнению Черкашиной, позицию регулятора можно использовать и в судебном споре, в том числе в делах о банкротстве и исполнительном производстве. Она может стать дополнительным аргументом в пользу добросовестности заемщика, однако не заменяет норму закона и сама по себе не гарантирует нужного решения суда.

Если банк отказывается пойти навстречу, эксперт советует получить письменный мотивированный ответ и запросить реструктуризацию по внутренним программам кредитной организации. После обращения непосредственно в финансовую организацию клиент при необходимости может направить жалобу в интернет-приемную Банка России. ЦБ указывает, что финансовые организации обязаны рассматривать обращения клиентов и, как правило, отвечать на них в течение 15 рабочих дней.