Юрист рассказал, какие сделки между родственниками, которые могут оспорить

Сделки между родственниками могут оспорить кредиторы или арбитражные управляющие при наличии признаков недобросовестности.

Родственные связи между контрагентами повышают риск признания сделки недействительной, так как закон предполагает осведомленность сторон о причинении вреда имущественным правам кредиторов. Суды внимательно изучают такие договоры, особенно если они совершены незадолго до банкротства.

Об этом рассказал основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Согласно закону «О несостоятельности (банкротстве)», к заинтересованным лицам относятся супруги, родственники по прямой линии, братья, сестры, а также родители, дети и родственники супруга.

«Признание контрагента заинтересованным лицом включает презумпцию: осведомленность такой стороны о цели причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается. Знание теперь не доказывают, его опровергают», — пояснил Русяев.

Суд проверяет рыночность цены, наличие у покупателя средств и фактическое пользование имуществом после его отчуждения. Если продавец продолжает жить в проданной квартире и оплачивать ее содержание, это подтверждает мнимость сделки по статье 170 ГК. Дарение имущества близким перед банкротством часто признают неравноценной сделкой, которая причиняет вред кредиторам.

Для защиты сделки нужны документы: выписки по счетам, кредитные договоры, налоговые декларации и отчеты оценщиков.

Важную роль играет хронология: если имущество передали задолго до возникновения долгов и признаков неплатежеспособности, риски снижаются.