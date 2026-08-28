Цифровой рубль с 1 сентября 2026: эксперт рассказал, за что граждане и бизнес будут платить, а что останется бесплатным
Бизнес будет платить комиссии с 2027 года, но при этом она будет существенно ниже эквайринговой.
Профессор кафедры «Финансы и кредит» Государственного университета управления, эксперт ГУУ Николай Кузнецов рассказал «Клерку» о внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года.
Для использования цифрового рубля нужно сначала перевести безналичные деньги со своего банковского счета на счет цифрового рубля на платформе ЦБ. С 1 сентября 2026-го еще не 100% банков страны будет работать с цифровым рублем.
Но те, кто будет с ним работать, уже сегодня обслуживают более 80% платежного рынка.
Так что с большой долей вероятности цифровой рубль будет доступен большинству населения прямо на старте. Оставшиеся банки будут подключаться к системе со временем по мере готовности их инфраструктуры.
ЦБ неоднократно подчеркивал, что для граждан операции с цифровым рублем будут абсолютно бесплатными. Ни открытие, ни закрытие цифровых счетов, ни какие-либо операции с цифровым рублем не будут облагаться никакими комиссиями, уточнил эксперт.
Но никто не запрещает коммерчески банкам создавать и монетизировать дополнительный сервис вокруг цифрового рубля. Например, вводить премиальные тарифы с ускоренным выводом средств и повышенными лимитами на снятие наличных с цифровых счетов, предлагать платную аналитику цифровых сервисов и т.п.
Для организаций-получателей платежей все будет несколько сложнее. Во время льготного периода (до конца 2026 года), комиссии за операции с цифровым рублем не будет вовсе. Но начиная с 1 января 2027 года могут быть введены минимальные тарифы, утвержденные Банком России. Так перевод от физического лица организации – 0,3% от суммы, но не более 1500 рублей за перевод.
«За перевод платит не гражданин, а организация-получатель», — подчеркнул Николай Кузнецов.
Оплата ЖКУ – 0,2% от суммы, но не более 10 рублей за перевод (и здесь за перевод платит организация-получатель).
В сравнении с существующими сегодня банковскими тарифами стоимость транзакций при оплате цифровым рублем действительно оказывается минимальной. Таким образом, бизнес будет платить комиссии, но при этом она будет существенно ниже эквайринговой, отметил эксперт.
Начать дискуссию