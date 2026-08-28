Цифровой рубль с 1 сентября 2026: эксперт рассказал, за что граждане и бизнес будут платить, а что останется бесплатным

Бизнес будет платить комиссии с 2027 года, но при этом она будет существенно ниже эквайринговой.

Профессор кафедры «Финансы и кредит» Государственного университета управления, эксперт ГУУ Николай Кузнецов рассказал «Клерку» о внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года.

Для использования цифрового рубля нужно сначала перевести безналичные деньги со своего банковского счета на счет цифрового рубля на платформе ЦБ. С 1 сентября 2026-го еще не 100% банков страны будет работать с цифровым рублем.

Но те, кто будет с ним работать, уже сегодня обслуживают более 80% платежного рынка.

Так что с большой долей вероятности цифровой рубль будет доступен большинству населения прямо на старте. Оставшиеся банки будут подключаться к системе со временем по мере готовности их инфраструктуры.

ЦБ неоднократно подчеркивал, что для граждан операции с цифровым рублем будут абсолютно бесплатными. Ни открытие, ни закрытие цифровых счетов, ни какие-либо операции с цифровым рублем не будут облагаться никакими комиссиями, уточнил эксперт.

Но никто не запрещает коммерчески банкам создавать и монетизировать дополнительный сервис вокруг цифрового рубля. Например, вводить премиальные тарифы с ускоренным выводом средств и повышенными лимитами на снятие наличных с цифровых счетов, предлагать платную аналитику цифровых сервисов и т.п.

Для организаций-получателей платежей все будет несколько сложнее. Во время льготного периода (до конца 2026 года), комиссии за операции с цифровым рублем не будет вовсе. Но начиная с 1 января 2027 года могут быть введены минимальные тарифы, утвержденные Банком России. Так перевод от физического лица организации – 0,3% от суммы, но не более 1500 рублей за перевод.

«За перевод платит не гражданин, а организация-получатель», — подчеркнул Николай Кузнецов.

Оплата ЖКУ – 0,2% от суммы, но не более 10 рублей за перевод (и здесь за перевод платит организация-получатель).

В сравнении с существующими сегодня банковскими тарифами стоимость транзакций при оплате цифровым рублем действительно оказывается минимальной. Таким образом, бизнес будет платить комиссии, но при этом она будет существенно ниже эквайринговой, отметил эксперт.