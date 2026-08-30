Почти половина россиян рассчитывает на помощь работодателя на пенсии

Почти половина опрошенных надеется получать на пенсии выплаты от работодателя. При этом 92% россиян считают, что после завершения трудовой деятельности им потребуется не менее 40% от нынешнего дохода.

На корпоративную пенсию от работодателя рассчитывают 42% россиян, еще 25% планируют использовать собственные сбережения, а 23% — страховую пенсию от государства. С результатами исследования НПФ «БУДУЩЕЕ» и проекта по финансовому просвещению «ГраФин» ознакомился «Клерк». В августе 2026 года организаторы опросили 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Только 8% респондентов считают достаточной пенсию в размере четверти нынешнего заработка. Не менее 40% от текущего дохода на пенсии хотели бы сохранить 92% опрошенных. При этом 37% рассчитывают минимум на половину нынешнего дохода, 21% — на 75%, а 17% хотели бы получать столько же, сколько во время работы, или больше.

Почти половина участников исследования — 47% — считают, что работодатели должны непосредственно участвовать в формировании пенсии сотрудников. Чаще всего респонденты предлагают начинать такие накопления после трех и более лет работы в компании — этот вариант выбрали 39%. Еще 29% считают достаточным один год стажа, а 15% ждут участия работодателя уже с первого рабочего дня.

Кроме того, 70% россиян готовы самостоятельно перечислять часть зарплаты на дополнительную пенсию, если работодатель также будет участвовать в накоплениях. По 5% ежемесячного заработка готовы откладывать 27% опрошенных, по 3% — 22%, по 1% — 19%.

«По нашим предварительным расчетам, при ежемесячных взносах работников и работодателей по 3,5% от зарплаты коэффициент замещения утраченного заработка россиян на пенсии к 2045 году составит 30%, а к 2060 — 40%», — прокомментировала председатель совета директоров НПФ «БУДУЩЕЕ» Галина Морозова.

Чуть больше половины участников исследования — 55% — сообщили, что в целом задумываются о своем доходе после выхода на пенсию. На помощь родственников и детей рассчитывают только 5% респондентов, а 21% планируют получать доход от сдачи недвижимости в аренду.