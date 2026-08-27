ФАС удерживает цены на топливо в экономически обоснованных пределах

Служба анализирует цены на отдельные виды топлива и их динамику по регионам. Власти также контролируют запасы и логистику, чтобы обеспечить бесперебойные поставки топлива.

ФАС обеспечивает экономически обоснованный уровень цен на нефтепродукты для потребителей, рассказали в правительстве по итогам совещания вице-премьера Александра Новака. ФАС представила данные о ценовой ситуации по отдельным видам топлива и динамике ценообразования в регионах.

«Ведется активная работа со всеми участниками рынка в целях обеспечения экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей», — сказано на сайте кабмина.

Участники совещания обсудили баланс производства и поставок нефтепродуктов, объемы импорта топлива, состояние логистических цепочек и формирование запасов бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям продолжить координацию действий по снабжению регионов, контролю запасов и обеспечению бесперебойной работы инфраструктуры.

Отраслевые компании доложили о поставках топлива на внутренний рынок, в том числе для северного завоза и сезонных работ сельхозпроизводителей. Минэнерго также сообщило о дополнительных мерах по надежному обеспечению топливом потребителей всех категорий.