ФНС готовит обновленный порядок заполнения и формат расчета 6‑НДФЛ

Проект приказа ФНС по корректировке порядка заполнения и формата представления 6‑НДФЛ вступит в силу не ранее 1 января 2027 года.

ФНС разместила проект приказа о внесении изменений в приложения к действующему приказу от 19 сентября 2023 года № ЕД‑7‑11/649@. Документ проходит общественное обсуждение и независимую антикоррупционную экспертизу и предусматривает обновление порядка заполнения и формата представления расчета 6‑НДФЛ с 2027 года.

Проект подготовили, чтобы привести документы в соответствие с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.11.2025 № 425‑ФЗ. В частности, корректируются приложение № 2 — порядок заполнения формы 6‑НДФЛ, и приложение № 3 — формат представления расчета в электронной форме.

Согласно проекту, обновленные требования начнут применяться при представлении расчета 6‑НДФЛ за первый квартал 2027 года. Приказ вступит в силу по истечении двух месяцев со дня официального опубликования, но не ранее 1 января 2027 года.

Документ проходит два параллельных этапа: общественное обсуждение, которое продлится до 11 сентября 2026 года, и независимую антикоррупционную экспертизу, завершающуюся 3 сентября.