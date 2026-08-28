Минфин вернул в бюджет более 5 млрд рублей неиспользованных дотаций

Минфин обеспечил возврат в бюджет более 5 млрд рублей неиспользованных дотаций. Речь идет о средствах, которые регионы не использовали при реализации мер по обеспечению сбалансированности своих бюджетов.

Субъекты уже перечислили обратно 3,32 млрд рублей за 2025 год и еще 1,74 млрд рублей за истекший период 2026 года. Об этом сказано в канале Счетной палаты в мессенджере MAX.

Ранее в ходе проверки планирования расходов федерального бюджета на 2026 год Счетная палата выявила, что у регионов сформировались значительные остатки дотаций. Эти средства фактически не работали, хотя могли быть перераспределены на другие направления, требующие финансирования.

В Счетной палате отметили, что Минфин не только обеспечил возврат средств, но и прорабатывает нормативно‑правовое закрепление механизма возврата таких остатков, чтобы исключить их накопление в будущем. Это позволит оперативно перераспределять неиспользованные средства и повышать эффективность бюджетных расходов.