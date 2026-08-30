Глава СФР объяснил причины региональных различий в размере пенсий

Размер пенсионных выплат напрямую зависит от уровня экономики субъекта так как пенсия – это компенсация заработка, который человек получал в период трудовой деятельности.

Председатель Соцфонда Сергей Чирков рассказал, почему пенсии в одних регионах ниже, чем в других. По его словам, ситуация, при которой выплаты в Ингушетии и Дагестане отличаются от северных регионов, обусловлена объективными факторами занятости и уровня зарплат.

«Пенсии в Ингушетии и Дагестане, где с занятостью и заработками сложнее, ниже, чем на Севере. Такая специфика была и в советское время, и после: она заложена в природе пенсии», — уточнил Чирков.

Он напомнил, что пенсия — это следствие трудовых отношений. Если в конкретном субъекте России уровень заработных плат выше, то и будущая пенсия окажется более весомой.

Ранее стало известно, что самые высокие пенсим плятят на Чукотке, а самые низкие – в Дагестане.