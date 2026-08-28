Минпромторг подготовил список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов

Ведомство сформировало перечень ключевых предприятий в сфере логистики и торговли для обеспечения безопасности инфраструктуры.

27 августа 2026 года первый вице-премьер Денис Мантуров провел заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Участники встречи обсудили механизмы защиты объектов, которые играют ключевую роль в товарообороте и логистических цепочках страны.

Во взаимодействии с представителями бизнеса уже подготовлен список из 167 площадок, сообщил Мантуров.

Подкомиссия будет отслеживать состояние таких предприятий и разрабатывать решения по сохранению их работоспособности. В задачи органа также входит восстановление инфраструктуры и минимизация негативных социально-экономических последствий, если работа объектов будет нарушена.

Создание подкомиссии стало частью исполнения указа президента о мерах безопасности критической инфраструктуры. Ранее правительство утвердило порядок мониторинга ключевых предприятий, чтобы оперативно реагировать на риски и обеспечивать стабильность поставок товаров.