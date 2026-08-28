Кабмин предлагает утвердить правила индексации просроченных пенсий – законопроект 2026

27 августа 2026 года правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить сроки индексации невыплаченных вовремя пенсий по решению суда.

Сейчас порядок индексации таких сумм трактуется неоднозначно: индексация может отсчитываться либо со дня вынесения решения, либо, если выплата предусмотрена в предстоящем периоде, с момента, когда она должна была быть произведена.

Внести изменения могут в закон о страховых пенсиях. Новые правила будут действовать в ситуациях, когда суд обязывает пенсионные органы произвести перерасчет и выплатить средства, которые человек не получил вовремя.

Механизм индексации будет применяться только к «простым» перерасчетам – когда пенсионному органу не требуется запрашивать у человека дополнительные справки или устанавливать факты, которые невозможно быстро подтвердить через межведомственное взаимодействие.

Инициатива разработана во исполнение постановления Конституционного Суда от 31 марта 2026 года № 19-П.