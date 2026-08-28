Оформление медицинских документов на Госуслугах могут упростить — законопроект

Пациенты смогут подписывать информированные согласия и отказы от вмешательств с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи.

27 августа 2026 года правительство внесло в Госдуму законопроект, который расширяет возможности оформления согласия на медицинское вмешательство, отказа от лечения и информационного листка пациента в электронном виде через «Госуслуги».

Сейчас для подписания медицинских документов используют УКЭП или простую электронную подпись. Законопроект предлагает добавить к ним усиленную неквалифицированную электронную подпись в инфраструктуре «Госуслуг» (УНЭП ИЭП).

Технология УНЭП ИЭП создается с использованием средств, сертифицированных ФСБ, и работает в защищенной системе государственных информационных систем. Она позволяет точно идентифицировать подписанта и фиксировать любые изменения в документе после его заверения. Такой способ подписи уже доступен в приложении «Госключ» и установлен более чем на 100 млн устройств.

В случае принятия закона пациенты смогут подписывать согласие на лечение, отказ от него и информационный листок через «Госуслуги» с помощью УНЭП. Это ускорит взаимодействие с клиниками, в том числе при дистанционном формате работы, говорится в пояснительной записке.

При этом предполагается постепенный отказ от использования простой электронной подписи для медицинских документов.

Для адаптации систем медучреждений предусмотрен переходный период до 1 января 2028 года.