Банки не смогли загрузить в AppStore обновления для цифрового рубля

Функционал цифрового рубля с 1 сентября 2026 будет доступен только на Android — банки столкнулись с запретом Apple на обновления, содержащие СКЗИ.

Банки столкнулись с тем, что не могут загрузить в AppStore обновления, поддерживающие работу с цифровой валютой. Причиной стали отсылки к государственной финансовой инфраструктуре России и использование криптостандартов, которые система модерации Apple распознает как признаки санкционных организаций.

1 сентября 2026 года в России официально входит в обращение третья форма нацвалюты. Согласно требованиям Банка России, все программные решения для доступа к платформе должны использовать сертифицированные средства криптографической защиты информации (СКЗИ). Сейчас не существует сертифицированного решения, которое можно интегрировать в нативные приложения для iOS. Об этом пишут «Ведомости».

Банки ВТБ, РСХБ и «Россия» уже подтвердили, что функционал цифрового рубля с начала осени будет доступен только пользователям мобильных приложений на Android. В Банке России при этом отмечают, что доступ для владельцев iOS-устройств появится при наличии актуальной версии приложения, поддерживающей необходимый функционал, однако сроки решения технической проблемы остаются неопределенными.

Источник в одной из финансовых организаций пояснил, что работать с цифровым рублем на этой платформе без сертифицированного решения невозможно, поэтому функционал на iOS сейчас временно недоступен.

Apple блокирует приложения не только из-за технической начинки, но и на основе анализа косвенных признаков принадлежности к санкционным структурам. В качестве альтернативы пользователям предлагают использовать веб-версии мобильных банков или обращаться в офисы кредитных организаций для установки ПО через прямое подключение к устройствам.