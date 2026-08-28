Средняя пенсия работающих пенсионеров выросла до 23 750 рублей в июле 2026 года

Выплаты работающим пенсионерам за год поднялись на 2 635 рублей и достигли 23 750 рублей, тогда как пенсия неработающих выросла до 25 834 рублей.

По данным Социального фонда, средний размер пенсионного обеспечения работающих пенсионеров достиг 23 750 рублей. Рост выплат за год составил 12,48%.

На 1 июля 2026 года средняя пенсия работающих россиян составила 23 750 рублей, тогда как у неработающих она достигла 25 834 рублей. В аналогичный период прошлого года работающие пенсионеры получали около 21 115 рублей, а неработающие — около 23 999 рублей. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом, за год выплаты для работающих увеличились на 2 635 рублей, а для неработающих — на 1 835 рублей, что соответствует росту на 7,65%.

Ранее в Госдуме обсуждали инициативу, которая предполагает освобождение работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ. Также в России рассматривают возможность внедрения системы корпоративных пенсионных программ.