Банки с 1 сентября начнут передавать данные о картах физлиц в единую систему

С 1 сентября 2026 года в России начнет работать единая система учета платежных карт физлиц. В нее будут поступать сведения о картах и ИНН их владельцев, а доступ к информации получит Банк России.

Единую систему учета платежных карт создадут в рамках мер по противодействию мошенничеству, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Соответствующие нормы Федерального закона от 26.06.2026 № 210-ФЗ вступают в силу 1 сентября 2026 года.

Операторы по переводу денежных средств должны будут передавать в систему номера и виды выданных физлицам платежных карт, номера карт, использование которых прекращено, а также ИНН держателей. В системе также будет учитываться количество карт, предоставленных конкретному клиенту.

Оператором новой системы станет оператор Национальной системы платежных карт. Пользователями будут Банк России и операторы по переводу денежных средств. При этом оператор системы обязан обеспечить защиту содержащейся в ней информации и соблюдение банковской тайны.

Создание базы связано в том числе с дальнейшим ограничением количества карт у одного человека. С 1 сентября 2027 года одному физлицу по общему правилу смогут предоставить не более 20 карт, позволяющих переводить деньги. Перед выдачей новой карты банки будут проверять через единую систему, не превышен ли установленный лимит.

С 1 сентября вступят в силу и другие изменения. В частности, появится механизм подтверждения страниц НКО в соцсетях через Госуслуги, участники СВО получат преимущественное право сохранить работу при сокращении штата, а для управляющих компаний изменятся лицензионные требования. Также предусмотрены самозапрет на участие в азартных играх и новые требования по обеспечению доступности объектов туристической индустрии для инвалидов.