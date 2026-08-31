Большинство россиян готовы перейти к операциям в цифровых рублях с 1 сентября 2026

Зарплату в цифровых рублях готовы получать две трети россиян, однако лишь 16% — без условий. Большинство рассчитывает на бонусы или выгоды.

62% россиян готовы попробовать операции в цифровых рублях после начала его широкого использования с 1 сентября 2026 года. Они ожидают активного применения новой формы денег в оплате товаров, платежах государству и получении госвыплат.

Согласно опросу ВТБ, 27% респондентов готовы сразу открыть счет, а еще 34% — когда увидят возможность оплаты цифровыми рублями в магазинах.

По мнению участников опроса, цифровой рубль чаще всего будет использоваться для оплаты товаров и услуг, а также налогов, пошлин и штрафов — так считают 44% респондентов. Еще 41% ожидают его применения для государственных выплат, 39% — для переводов между людьми. Каждый пятый рассматривает переводы за границу с низкой комиссией, а 15% интересуются автоматическими сделками на основе смарта‑контрактов.

Среди ключевых преимуществ цифрового рубля россияне отмечают отсутствие или снижение комиссий за переводы и платежи (59%). 40% считают важным, что деньги будут храниться на платформе Банка России, а доступ к счету можно будет получить из приложений разных банков. 27% видят в цифровом рубле инструмент повышения прозрачности госрасходов, 20% — возможность использования смарт‑контрактов, 14% — быстрые международные переводы.

Зарплату в цифровых рублях готовы получать 66% россиян, однако лишь 16% — без дополнительных условий. 43% согласны при наличии бонусов или выгод, а 7% — если решение примет работодатель или государство.

Интерес к смарт‑контрактам также высок. Почти половина респондентов поддерживает автоматические сделки с участием государства, около трети — между физлицами, а 26% — с участием бизнеса.

Опрос проводили в августе 2026 года, в нем можно было выбирать сразу несколько ответов.