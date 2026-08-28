С 1 сентября расширят обязательную маркировку потребительских товаров

Производителям и продавцам нужно будет зарегистрироваться в системе «Честный знак» и заказать коды маркировки. Наносить их на упаковку станет обязательно с 1 октября 2026 года.

С 1 сентября 2026 года в России начнется обязательная маркировка отдельных видов санитарно-гигиенической продукции. На первом этапе участникам оборота нужно зарегистрироваться в системе «Честный знак» и заказать коды маркировки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий — оператора системы маркировки.

С 1 октября 2026 года коды потребуется наносить на упаковку продукции. Новые требования распространяются, в частности, на зубную нить, губки, бумажные полотенца, ватные изделия, расчески и массажеры.

До введения обязательных требований маркировку тестировали в добровольном режиме с сентября 2025 года. За это время в системе зарегистрировались более 640 компаний, а в Национальный каталог добавили свыше 10 тыс. товаров. Участники заказали более 217 млн кодов маркировки.

Полный запрет на оборот немаркированной санитарно-гигиенической продукции начнет действовать с 1 октября 2027 года. С этой же даты станет обязательной передача сведений о продажах через онлайн-кассы и электронный документооборот.

По оценке НИУ ВШЭ, доля нелегального рынка такой продукции достигает 14%. Сокращение теневого оборота может принести бюджету более 50 млрд рублей дополнительных доходов за шесть лет.