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Несчастные случаи на производстве
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СФР опубликовал пошаговый алгоритм действий при несчастном случае на производстве

Кого и в какие сроки нужно оповестить, а также как правильно провести расследование.

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СФР опубликовал алгоритм действий страхователя при несчастном случае на производстве.

Работодателю нужно сообщить в Соцфонд о происшествии в течение суток.

Если несчастный случай с легким исходом, сообщение можно направить в произвольной форме.

«При групповом несчастном случае, тяжелом или несчастном случае со смертельным исходом нужно направить извещение по установленной форме», — уточнил фонд.

Также это извещение отправляют:

  • в государственную инспекцию по труду;

  • в прокуратуру;

  • в региональную трудовую инспекцию и в орган местного самоуправления;

  • если есть обязанность – в территориальный орган ФОИВ;

  • в профсоюз.

После оповещения Соцфонда работодатель должен:

  • издать приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая;

  • запросить в медучреждении информацию о полученной работником травме по форме 315-1/у;

  • провести расследование несчастного случая;

  • составить акт о несчастном случае на производстве в 3 экземплярах;

  • передать экземпляр акта пострадавшему, а при гибели работника – его родственнику, второй экземпляр — в отделение СФР.

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