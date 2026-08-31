СФР опубликовал пошаговый алгоритм действий при несчастном случае на производстве

Кого и в какие сроки нужно оповестить, а также как правильно провести расследование.

СФР опубликовал алгоритм действий страхователя при несчастном случае на производстве.

Работодателю нужно сообщить в Соцфонд о происшествии в течение суток.

Если несчастный случай с легким исходом, сообщение можно направить в произвольной форме.

«При групповом несчастном случае, тяжелом или несчастном случае со смертельным исходом нужно направить извещение по установленной форме», — уточнил фонд.

Также это извещение отправляют:

в государственную инспекцию по труду;

в прокуратуру;

в региональную трудовую инспекцию и в орган местного самоуправления;

если есть обязанность – в территориальный орган ФОИВ;

в профсоюз.

После оповещения Соцфонда работодатель должен:

издать приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая;

запросить в медучреждении информацию о полученной работником травме по форме 315-1/у;

провести расследование несчастного случая;

составить акт о несчастном случае на производстве в 3 экземплярах;

передать экземпляр акта пострадавшему, а при гибели работника – его родственнику, второй экземпляр — в отделение СФР.