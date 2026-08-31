СФР опубликовал пошаговый алгоритм действий при несчастном случае на производстве
Кого и в какие сроки нужно оповестить, а также как правильно провести расследование.
СФР опубликовал алгоритм действий страхователя при несчастном случае на производстве.
Работодателю нужно сообщить в Соцфонд о происшествии в течение суток.
Если несчастный случай с легким исходом, сообщение можно направить в произвольной форме.
«При групповом несчастном случае, тяжелом или несчастном случае со смертельным исходом нужно направить извещение по установленной форме», — уточнил фонд.
Также это извещение отправляют:
в государственную инспекцию по труду;
в прокуратуру;
в региональную трудовую инспекцию и в орган местного самоуправления;
если есть обязанность – в территориальный орган ФОИВ;
в профсоюз.
После оповещения Соцфонда работодатель должен:
издать приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая;
запросить в медучреждении информацию о полученной работником травме по форме 315-1/у;
провести расследование несчастного случая;
составить акт о несчастном случае на производстве в 3 экземплярах;
передать экземпляр акта пострадавшему, а при гибели работника – его родственнику, второй экземпляр — в отделение СФР.
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