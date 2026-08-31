Депутат назвал способ сохранить деньги при банкротстве застройщика

Своевременная подача заявления — единственный способ защитить вложения в недвижимость, если компания-застройщик признана банкротом.

Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Судьба вложений будет зависеть от готовности дома.

«Если дом введен в эксплуатацию, или решение о его достройке признано целесообразным, вы сможете получить квартиру. Достройкой могут заняться Фонд развития территорий или новый инвестор. Если достройка нецелесообразна, то Фонд развития территорий должен будет выплатить денежную компенсацию. Ее размер рассчитывается исходя из площади квартиры и рыночной стоимости квадратного метра, но не может быть меньше суммы, которую вы внесли по договору», — пояснил он.

Для включения в реестр необходимо направить конкурсному управляющему заявление, приложив копию паспорта, договор долевого участия и документы, которые подтверждают оплату. Общий срок подачи заявления составляет 3 месяца с даты публикации о банкротстве, однако пропущенный срок можно восстановить через суд.

Управляющий рассматривает заявление в течение 30 рабочих дней. Если он отказывает во включении в реестр, у дольщика есть 15 рабочих дней на подачу возражений в Арбитражный суд, добавил депутат.