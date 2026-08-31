Эксперт объяснила, почему счет-фактура по форме 2024 года лишит компанию вычета

Документ, составленный не по действующей форме, счетом-фактурой не считается.

Поставщик услуг выставил счет-фактуру по старой форме, в редакции постановления от 16.08.2024 №1096.

Какие риски возникают у налогоплательщика при принятии такого счета-фактуры во 2 и 3 квартале 2026 года – рассказала эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

Для вычета НДС покупатель должен получить от поставщика счет-фактуру. Форма счета-фактуры устанавливается постановлением правительства РФ (п. 8 ст. 169 НК).

С 1 апреля 2026 форма счета-фактуры утверждена постановлением от 26.12.2011г. № 1137 в редакции постановления от 23.01.2026 № 26.

Вера Сокуренко «Документ, составленный по иной форме, счетом-фактурой не считается. Никакой иной документ заменить счет-фактуру не может, даже если в нем присутствуют все реквизиты, предусмотренные счетом-фактурой.»

Об этом писал Минфин в письмах от 31.08.2022 № 03-07-11/84844, от 27.11.2019 № 03-07-11/92132.

Раз счет-фактура составлен по старой форме – покупатель не может заявить по этому документу вычет НДС. Включить данную сумму НДС в расходы для налогообложения также нельзя.

Ситуации, когда суммы НДС, предъявленные поставщиком, включаются для налогообложения в стоимость приобретений (относятся на расходы), перечислены в п. 2 и п. 2.1 ст. 170 НК. Отсутствие правильно оформленного счета-фактуры поставщика там не названо.

Если операция не относится к одной из указанных в пунктах 2 и 2.1 ст. 170 НК ситуаций, но не выполняется какое-либо условие для вычета НДС, то в бухучете НДС относится на расходы, но НДС в расходах для налогообложения не учитывается.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Вера Сокуренко.