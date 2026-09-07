Бухгалтерам покажут, как разбираться в учете затрат без заучивания проводок

Эксперт Александра Ремнева расскажет, как уверенно принимать учетные решения, понимать каждую операцию и не полагаться только на программу, а участники получат презентацию‑конспект и схему классификации расходов.

10 сентября в 17:00 мск состоится бесплатный практический вебинар «Учет затрат и классификация расходов». Участникам покажут, как понимать логику учета, а не просто запоминать проводки: почему расходы классифицируются именно так, как выбирать корректный счет учета и как отражать операции в 1С:Предприятие 8.3.

В программе — разбор понятий «затраты» и «расходы», правила распределения косвенных расходов, списание прямых затрат в себестоимость, работа со счетами учета и практические примеры из разных видов деятельности. Спикер объяснит, как проверять себя, избегать типичных ошибок и работать с «чистой» обороткой.

За 2 часа в прямом эфире разберем:

понятия «затраты» и «расходы»: в чем отличие и когда они применяются;

счета учета затрат и их использование в разных видах деятельности;

порядок распределения косвенных расходов;

правила списания прямых расходов в себестоимость;

использование возможностей «1С:Предприятие 8.3» для корректного отражения затрат в разных видах деятельности.

Вебинар проведет Александра Ремнева — основатель Школы Бухгалтеров, профессиональный бухгалтер с более чем 20‑летним опытом и руководитель крупной аутсорсинговой компании. Участники получат презентацию‑конспект и схему «Классификация расходов в бухгалтерском учете».

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