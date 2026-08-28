Строительные компании смогут оформлять сметы и акты КС-2 через ЭДО

В электронном документообороте расширяются возможности для работы со строительной первичкой. Сметы и акты КС-2 теперь можно подготовить, отредактировать и подписать в одном сервисе.

Строительные компании получили еще один вариант работы со сметами и актами КС-2 в электронном виде. Такие документы теперь можно подготовить, отредактировать и подписать непосредственно в системе ЭДО, без предварительного формирования файлов в Excel или других программах.

Новую возможность добавили в сервис электронного документооборота Точка Банка. Речь идет в том числе о форме КС-2 — акте о приемке выполненных строительно-монтажных работ. В нем фиксируют объем и стоимость работ, которые подрядчик предъявляет заказчику к приемке.

Раньше пользователям сервиса приходилось готовить сметы отдельно, а затем переносить документы в ЭДО. При необходимости внести изменения разные версии могли дополнительно согласовываться по электронной почте или в мессенджерах.

Теперь смету или КС-2 можно сформировать и скорректировать перед подписанием непосредственно в ЭДО. Это сокращает количество операций с файлами и переносов информации между разными программами.

«Вместо согласования нескольких версий документов в почте и мессенджерах сейчас их можно оформить, скорректировать и подписать в одном месте», — рассказал продакт-менеджер сегмента «Строительный бизнес» Точка Банка Дмитрий Бурсалиди.

Следующим этапом планируют добавить работу с КС-3 — справкой о стоимости выполненных работ и затрат. Этот документ используют для отражения стоимости принятых строительных работ и затрат за отчетный период.

Таким образом, через ЭДО можно будет последовательно работать с основными документами по выполненным строительным работам: от сметы и оформления приемки по КС-2 до отражения их стоимости в КС-3.