Бухгалтерам покажут, как использовать нейросети для автоматизации работы

На практической конференции разберут, какие бухгалтерские задачи можно передать ИИ, как автоматизировать отчетность и документооборот и где использование нейросетей создает риски. Участникам также покажут реальные кейсы внедрения ИИ.

9 сентября с 10:00 до 18:00 в Санкт-Петербурге и онлайн пройдет практическая конференция «Бухгалтерия 2.0: нейросети, автоматизация, обмен опытом».

Участникам покажут, как использовать нейросети для повседневных бухгалтерских задач, какие процессы можно автоматизировать и в каких случаях работу с данными лучше не передавать ИИ. Отдельное внимание уделят безопасности и рискам при внедрении новых инструментов.

На конференции разберут:

сценарии передачи рутинных бухгалтерских задач нейросетям;

новые способы интеграции ИИ в рабочие инструменты;

использование нейросотрудников для автоматизации операций;

автоматизацию отчетности, расчетов и документооборота;

реальные кейсы внедрения ИИ в бухгалтерию;

работу с данными и ситуации, когда вместо нейросети нужен специалист.

Спикерами станут практикующие юристы и налоговые консультанты, руководители бухгалтерских компаний, специалисты по кадрам и миграционному законодательству, а также эксперты по автоматизации и внедрению ИИ.

Участники получат сценарии работы с нейросетями и мини-план их настройки под свои задачи. В стоимость каждого билета также входят запись конференции и пакет материалов.

Присоединиться можно офлайн или дистанционно. Очная часть пройдет 19 сентября 2026 года с 10:00 до 18:00 в отеле «Москва» в Санкт-Петербурге по адресу: площадь Александра Невского, 2. Для онлайн-участников предусмотрена трансляция с возможностью задавать вопросы в чате.

Регистрируйтесь на конференцию по ссылке.

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