Деньги не сгорят при банкротстве банка: эксперт объяснил главную выгоду цифрового рубля

Для физлица преимущества цифрового рубля связаны с удобством и безопасностью. Цифровой рубль даст возможность мгновенных переводов: гораздо быстрее чем и без того быстрая СБП.

При этом система не будет подвержена никаким блокировкам и сможет работать даже в условиях отключенного интернета. А в перспективе вообще планируется, что рассчитываться цифровыми рублями будет возможно даже без мобильной связи (например, по Bluetooth), рассказал профессор кафедры «Финансы и кредит» Государственного университета управления, эксперт ГУУ Николай Кузнецов.

Безопасностью и сохранностью денег будет централизованно заниматься ЦБ, что существенно повысит устойчивость системы. Цифровой рубль – это обязательство ЦБ, а не какого-то коммерческого банка. Цифровые рубли хранятся на платформе ЦБ и их сохранности не угрожает банкротство или заморозка счетов.

Для бизнеса, кроме скорости переводов и их безопасности, еще одним преимуществом цифрового рубля будет снижение издержек на прием платежей по сравнению традиционным банковским с эквайрингом. С дальнейшим развитием цифровых сервисов у бизнеса появится возможность автоматизировать сделки через смарт-контракты (например, когда оплата будет происходить автоматически в момент подтверждения поставки товара), что позволит сэкономить время на рутинных сверках.

При этом и для тех, и для других цифровой рубль обеспечивает полную и абсолютную прозрачность и подконтрольность транзакций. Это поможет обеспечить целевой характер использования цифровых рублей – государство может контролировать использование средств разрешая тратить их только на определенные нужды.