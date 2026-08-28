ФНС уточнила, когда селлеры могут рассчитывать на льготы. Выпуск № 113 подкаста «Налоговое утро»
ФНС рассказала, в каких случаях продавцы могут получить меры поддержки.
Меры поддержки доступны продавцам, у которых есть действующий договор ООО «Вайлдберриз» или ООО «РВБ». Для получения льгот должно соблюдаться одно из условий:
Сумма полученного ущерба начиная с июля 2026 года в результате атак на объекты группы «РВБ» превышает 5% от учитываемых при налогообложении доходов от реализации товаров (работ, услуг) по данным ФНС.
Продавец зарегистрирован в ЕГРЮЛ или ЕГРИП начиная с 1 декабря 2025 года и понес ущерб начиная с июля 2026 года в результате атак с применением БПЛА на объекты группы «РВБ».
Топ выпусков:
Платеж «завис» между банками: кто несет ответственность за неустойку, если Сбер отклонил перевод по старым реквизитам
С 1 сентября Росфинмониторинг «подключается» к СБП и QR-кодам: почему бухгалтерам пора проверять договоры, а не паниковать
Платежка ушла, а через час прилетело требование по 115-ФЗ: как объяснять банку экономический смысл сделки
Как работает минимальная пенсия в 2026 году: разбираем систему доплат до регионального минимума
Муж, жена и налоговая: как вести общий бизнес на двух ИП и не попасть под дробление
Бензина нет, склад атаковали БПЛА: когда это форс-мажор, а когда — нет
Потеряли товар на складе маркетплейса? Пока компенсации только обсуждают
Почему СФР может не принять ЕФС-1, даже если отчет заполнен правильно
Все выпуски подкаста можно послушать тут. Также нас можно слушать в Apple Podcasts, Яндекс Музыке, VK-подкасте, на YouTube-канале «Клерка». Подпишитесь, у нас там много полезного!
Начать дискуссию