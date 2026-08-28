ФНС уточнила, когда селлеры могут рассчитывать на льготы. Выпуск № 113 подкаста «Налоговое утро»

Сумма полученного ущерба начиная с июля 2026 года в результате атак на объекты группы «РВБ» превышает 5% от учитываемых при налогообложении доходов от реализации товаров (работ, услуг) по данным ФНС.

Продавец зарегистрирован в ЕГРЮЛ или ЕГРИП начиная с 1 декабря 2025 года и понес ущерб начиная с июля 2026 года в результате атак с применением БПЛА на объекты группы «РВБ».