Россиянам рассказали, сколько продлятся новогодние каникулы 2027

Новогодние каникулы в России в 2027 году продлятся 11 дней.

Россияне будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Ранее Минтруд предложил перенести субботу 2 января на пятницу 5 ноября, а воскресенье 3 января — на пятницу 31 декабря.

Согласно ТК, выходные, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, переносятся на ближайшие рабочие дни. Правило не распространяется на новогодние каникулы: их переносят на любые рабочие дни в году по решению правительства.

«В связи с этим Минтруд России предложил перенести субботу 2 января на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января — на пятницу 31 декабря, а субботу 20 февраля — на понедельник 22 февраля», — пояснил Машаров.

Всего в 2027 году ожидается 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней, уточнил он.