36% россиян стали реже ездить на своих авто из-за перебоев с топливом

50% владельцев машин продолжают использовать личный транспорт в прежнем объеме, несмотря на сложности с заправкой. Основные проблемы на АЗС водители связывают с дефицитом бензина марки АИ-95.

О таких результатах опроса сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

36% респондентов сообщили о сокращении поездок. Из них 15% снизили интенсивность использования транспорта на 10–20%, 11% — на 20–50%, а 10% стали ездить крайне редко.

«Только 50% респондентов продолжают пользоваться личным транспортом в прежнем объеме, несмотря на перебои с топливом», — пишет Целиков.

Не столкнулись с дефицитом топлива 14% опрошенных: 7% передвигаются на электромобилях или гибридах, еще 7% не имеют личного автомобиля.

Глава «Автостата» уточнил, что аудитория их каналов не полностью отражает структуру всех водителей страны, так как среди подписчиков выше доля жителей крупных городов и представителей бизнес-сообщества.